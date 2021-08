Claudio Moneta, chi è la nuova voce di Topo Gigio

Claudio, nato a Milano nel 1967, non è solo doppiatore ma anche attore, direttore del doppiaggio, dialoghista, regista teatrale e conduttore televisivo. Ha doppiato numerosi personaggi in molti cartoni animati come SpongeBob e Kakashi Hatake nell'anime “Naruto”; per quanto riguarda le serie, è sua la voce italiana dell'attore Neil Patrick Harris (Barney Stinson) in “How I Met Your Mother”. Nel 2016 viene scelto come successore di Paolo Torrisi per il doppiaggio di Goku in Dragon Ball Super, serie nella quale, come il predecessore, cura anche la direzione del doppiaggio a partire dall'episodio 53. Moneta ha doppiato anche molti personaggi dei videogiochi come Christof Romuald in “Vampire: The Masquerade - Redemption”, Thomas Angelo in “Mafia: The City of Lost Heaven” e Kessler in “Infamous”. " Amo il mio lavoro , sono pignolo, cerco di farlo bene. E, forse grazie alla mia incoscienza innata, non sento la pressione nel doppiare personaggi tanto noti al grande pubblico” ha raccontato Moneta lo scorso febbraio in un'intervista al Giorno.

Claudio Moneta e Topo Gigio

approfondimento

Topo Gigio, 62 anni fa 2 anni fa la prima apparizione del pupazzo

Topo Gigio è nato nel 1959 da Maria Perego, sviluppato anche da un'idea dell'autore e regista Guido Stagnaro. Si trattava di un pupazzo antropomorfo da usare per la trasmissione “Serata di Gala” e all'epoca era doppiato da Domenico Modugno. Divenne presto un personaggio di successo e venne impiegato negli anni in diverse trasmissioni televisive sia italiane, come lo “Zecchino d'Oro”, che straniere come “Ed Sullivan Show” negli Stati Uniti. Topo Gigio è diventato anche un cartone animato e un fumetto e possiede anche un vasto merchandising. Il celebre topino è stato impiegato anche come testimonial per campagne promozionali. Claudio Moneta, che doppia Topo Gigio in Topo Gigio Cartoon, è sempre stato molto legato a Topo Gigio, come ha raccontato sempre nell'intervista al Giorno. "Ricordo tutto. Come parlava, come si muoveva, i particolari del suo modo di essere.

Chiunque ha avuto modo di vederlo, è come se lo conoscessimo da sempre. Sappiamo tutto di lui, è un personaggio davvero magico. Quando mi hanno chiamato per doppiare Topo Gigio, ho avuto a disposizione una quantità impressionante di materiale per studiarlo meglio. Inizialmente volevo mantenere certi meccanismi classici del personaggio ma, alla fine, anche Topo Gigio si è adattato ai tempi di oggi”. E ha poi continuato: "Il Topo Gigio di oggi è pensato per una nuova generazione. Nelle sue avventure, ha degli amici al fianco. Anche le musiche sono state modificate. Pure il modo di parlare è diverso, più in linea con il gergo dei ragazzi di oggi. Tuttavia, è sempre Topo Gigio. I nuovi autori sono stati molto abili a renderlo più attuale, senza perdere la vera anima del personaggio". Il doppiatore ha affrontato anche qualche difficoltà nella lavorazione della voce del celebre topo: "All’inizio cercavo di stare nei tempi del Topo Gigio classico, ma come si dice in gergo, andavo lungo… Ho capito che dovevo adattarmi ai nuovi ritmi ma senza snaturarlo".