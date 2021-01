Che meraviglia l'outfit monocolore candido che la pop star ha scelto di indossare (non a caso optando per la nuance simbolica della pace)! La mise firmata Chanel di Jennifer Lopez darà il la a questa tendenza cromatica? Per essere pronti a sfoggiarla al meglio, ecco tante mise che fanno del bianco il fil rouge. Anzi: il fil blanc! Perfette sia per palati casual sia per chi adora l’eleganza allo stato puro