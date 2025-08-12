La cantante si è raccontata in una recente intervista al Corriere della Sera. Dagli esordi vendendo ciambelle al mercato agli attacchi per la relazione con il collega, fino ad arrivare alla rinascita personale e professionale. Adesso è incinta di cinque mesi e impegnata in tour

Anna Tatangelo, 38 anni, oggi ha un meraviglioso pancione di cinque mesi: è incinta, felice e serena. Ma non ha passato una vita facile, anzi. Lei stessa la racconta (e si racconta) in un’intervista concessa nelle scorse ore al Corriere della Sera.

L’artista ha ripercorso la sua carriera, dagli inizi a 15 anni con la vittoria a Sanremo Giovani fino al successo con Essere una donna.

Un percorso costellato di applausi, ma anche di critiche feroci, soprattutto quando iniziò la relazione con Gigi D’Alessio. “Per anni mi sono sentita sbagliata… mi descrivevano come una rovinafamiglie, anche se ci siamo messi insieme che lui era già separato. Ma il nostro sentimento era puro, infatti è durato 15 anni. Uscivo di casa truccata e forte, poi piangevo al telefono con mia madre”, confessa Tatangelo.