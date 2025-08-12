La cantante si è raccontata in una recente intervista al Corriere della Sera. Dagli esordi vendendo ciambelle al mercato agli attacchi per la relazione con il collega, fino ad arrivare alla rinascita personale e professionale. Adesso è incinta di cinque mesi e impegnata in tour
Anna Tatangelo, 38 anni, oggi ha un meraviglioso pancione di cinque mesi: è incinta, felice e serena. Ma non ha passato una vita facile, anzi. Lei stessa la racconta (e si racconta) in un’intervista concessa nelle scorse ore al Corriere della Sera.
L’artista ha ripercorso la sua carriera, dagli inizi a 15 anni con la vittoria a Sanremo Giovani fino al successo con Essere una donna.
Un percorso costellato di applausi, ma anche di critiche feroci, soprattutto quando iniziò la relazione con Gigi D’Alessio. “Per anni mi sono sentita sbagliata… mi descrivevano come una rovinafamiglie, anche se ci siamo messi insieme che lui era già separato. Ma il nostro sentimento era puro, infatti è durato 15 anni. Uscivo di casa truccata e forte, poi piangevo al telefono con mia madre”, confessa Tatangelo.
Tatangelo: “Sono arrivata a pesare 55 chili"
Dopo la separazione, sono arrivati anni durissimi: “Ho cambiato casa, mio figlio non capiva cosa stesse succedendo, poi il Covid e la malattia di mia madre. Salivo al San Raffaele, parlavo con i medici, cercavo di tenere insieme tutto. Sono arrivata a pesare 55 chili. Gli anni più brutti della mia vita”, confessa al Corriere la cantante.
La perdita della madre ha lasciato un vuoto profondo, ma anche una spinta a vivere la vita come rivalsa: “Lei tante scelte non aveva potuto farle. Quando ero sul palco, mi guardava con una soddisfazione indimenticabile”.
Nell’intervista, Anna Tatangelo rivela anche episodi della sua infanzia: “Ero la ragazzina che vendeva ciambelle al mercato, con il vento e la pioggia. La musica mi ha sempre salvata”. Cresciuta in una famiglia severa, racconta di aver imparato presto il valore dell’indipendenza femminile, tema che attraversa molte delle sue canzoni, da Rose spezzate a Essere una donna.
Il suo partner ora è Giacomo Buttaroni
Oggi, accanto a lei, c’è Giacomo Buttaroni, ex calciatore e allenatore: “È entrato nella mia vita in un momento complesso e non si è spaventato. Mi fa sentire amata e protetta. In passato ero io quella che dava, stavolta è diverso”.
Nonostante le prove personali, l’idea di ritirarsi non l’ha mai sfiorata: “Amo troppo la musica. Posso piacere o no, ma quando canto succede qualcosa, in me e in chi mi ascolta”. Proprio in questi mesi è in tour, pronta a esibirsi fino all’autunno: “Mi piace salire sul palco e trasmettere la mia serenità. È un periodo speciale, la mia ripartenza personale coincide con quella musicale”.
Sul futuro, però, non si sbilancia: “Ho imparato che, se pensi troppo a domani, ti perdi l’oggi. E oggi, finalmente, sto bene”.
