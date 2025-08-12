Madonna al Papa: “Vada a Gaza prima che sia tardi"

Madonna ha scelto il giorno del compleanno del figlio Rocco, il 12 agosto, per rivolgere un messaggio diretto a Papa Leone XIV. “Santissimo Padre, la prego: vada a Gaza e porti la sua luce ai bambini prima che sia troppo tardi. Come madre, non posso sopportare di vedere le loro sofferenze. I bambini del mondo appartengono a tutti. Lei è l’unico di noi che non può essere respinto”, ha scritto la popstar in un post su Instagram, definendo la visita del Pontefice “il regalo più grande” che potrebbe ricevere. Madonna ha precisato di non voler prendere posizione politica: “Non sto puntando il dito o prendendo posizione. Tutti soffrono, anche le madri degli ostaggi. Prego che vengano liberati”.

L’emergenza umanitaria a Gaza



L’appello arriva in un contesto di forte allarme. Secondo l’UNICEF, dopo 22 mesi di guerra e due mesi di blocco quasi totale degli aiuti, oltre 320 mila bambini piccoli a Gaza sono oggi a rischio di malnutrizione acuta. Nella città di Gaza, la malnutrizione acuta ha superato il 16,5%. Una persona su tre nella Striscia passa giorni interi senza cibo.

Il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha ringraziato Madonna per “la compassione, la solidarietà e l’impegno verso chi è intrappolato nella crisi di Gaza, in particolare i bambini”. Papa Leone XIV, in carica da maggio, ha più volte chiesto un cessate il fuoco e denunciato la crisi umanitaria. A luglio si era detto “profondamente preoccupato” per la popolazione civile, tra violenza, morte e fame. Dal Vaticano, al momento, non è arrivata alcuna risposta ufficiale alla richiesta della cantante.