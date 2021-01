Larissa Iapichino, la figlia di Fiona May posa per Red Valentino

La giovane Larissa Iapichino, 18 anni, promessa dell'atletica leggera mondiale è il nuovo volto del marchio Red Valentino. I suoi genitori infatti sono Fiona May, due volte campionessa mondiale e due volte medaglia d'argento ai Giochi Olimpici nel salto in lungo, e Gianni Iapichino, ex primatista e pluricampione italiano di salto con l'asta e decathlon. Nata nel luglio del 2002, fin da piccola Larissa è stata sotto i riflettori grazie anche ad un noto spot televisivo che girò con sua madre. "Ho da sempre avuto un rapporto stretto con la moda. Tutto è iniziato quando da piccola seguivo mia madre alle sfilate dove era ospite. Fu lei a trasmettermi questa passione. Anche se devo ammettere, entrambi i miei genitori hanno un grande senso estetico". La moda preferita da Larissa è quella che lei stessa crea mischiando i generi. "Amo il contrasto, lo stile romantico con dettagli rock ed originali. Mi piace tutto quello che si può definire non convenzionale, sono sempre attenta agli accessori, borse, cinture o calzature. Le borse sono la mia passione!".