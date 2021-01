Chiara Ferragni, il maglioncino con gli orsetti diventa un capo cult

Chiara Ferragni e il maglioncino Brused vintage

A Chiara è bastato pubblicare alcune foto il giorno di Santo Stefano, in cui appare con il figlio Leone e con la sorella Valentina. La fashion blogger e il figlio indossano un maglione molto originale, grigio, con alcuni pupazzetti attaccati al girocollo. Dopo aver pubblicato la prima foto, sono arrivati i commenti entusiasti dei fan. “Datemi quella maglia subito”, “Ma questa felpa? Di chi è?”, “Ma dove hai preso il maglione?”, “È vero è molto carina, qualcuno sa darci indicazioni per acquistarla?” e altri commenti molto simili. La cosa bella è che il maglione non è di un brand famoso, ma di una piccola impresa di Santarcangelo di Romagna, Brused vintage, che vende accessori e capi rivisitati e spedisce i prodotti in giro per l’Italia. A questa piccola realtà è bastato un post di Chiara Ferragni per ottenere un successo clamoroso. “È stato un onore per me! È stato un piacere confezionare per voi queste felpe” ha commentato sotto il post la stessa azienda Brused vintage. E così, nel giro di poche settimane, il maglione indossato da Chiara è andato esaurito.