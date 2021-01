Asia Argento e la figlia Anna Lou: in vendita gli abiti dell'attrice

Su Depop, la nota piattaforma di social shopping dove è possibile vendere e acquistare vestiti, scarpe e accessori, si potrà trovare in vendita il guardaroba dell'attrice Asia Argento: "mia figlia sta vendendo alcuni dei miei vestiti e accessori sulla sua pagina depop", è lei stessa su Instagram a rendere nota l’originale iniziativa. E sul suo profilo si possono inoltre ammirare alcuni tra gli abiti messi in vendita, tra le chicche, l'iconico tubino nero (Coco Chanel e il suo iconico tubino nero. FOTO), vero must nel guardaroba di una diva e un maxi cardigan in lana a strisce bianche, rosse e nere.

quando il riciclo si fa fashion

Per una moda sostenibile e per la gioia (a oggi incontenibile) dei fan, nel guardaroba di Asia, oltre ai pezzi firmati, si possono trovare anche costumi da circo e autentiche rarità, ma l'entusiasmo dei follower sta sopratutto nel sogno di poter indossare gli indumenti amati dalla regista e che fanno parte della sua storia. All'iniziativa partecipa anche una collega attrice della figlia di Dario Argento, Vera Gemma la quale ha voluto dare supporto al progetto dell'intraprendente diciannovenne Anna Lou (la figlia di Asia Argento al suo debutto in Baby 3).