Asia Argento e la figlia Anna Lou in un corto sulla Haute Couture

Il connubio tra moda e cinema è sempre più forte. Ultimo in ordine di tempo, Antonio Grimaldi. Che, per il suo fashion movie (un corto dalle tinte noir), ha scelto l’amica e fan del brand Asia Argento .

«Sono entusiasta del rapporto professionale instaurato con Asia, donna di profonde passioni, fonte d’ispirazione e indiscussa protagonista del cinema italiano e internazionale. Non appena ricevuto l’invito a prendere parte con un video alla settimana della Haute Couture di Parigi, ho subito pensato a lei: l’unica in grado di raccontare al meglio, attraverso il suo carattere anticonformista e la sua elegante anima dark e rock , lo spirito della mia nuova collezione e, con la presenza di Anna-Lou, anche una freschezza disincantata» ha raccontato Antonio Grimaldi.

Tra le scene più feroci della mitologia greca, il mito di Elettra racconta un terribile matricidio . Ora, quel matricidio rivive nelle atmosfere noir create da Asia Argento e rese ancor più spettacolari dalle creazioni dello stilista. Il dualismo madre-figlia viene esaltato dagli scenografici abiti in chiffon e organza, impreziositi con piume laserate. Ampie gonne, spacchi e strascichi per una femminilità solenne e importante. Perché è proprio la scelta degli abiti ad esasperare il contrasto tra madre e figlia: il bianco e il nero, la luce e le tenebre, il bene e il male. Abiti (ventidue) resi ancor più dark da piccole borchie e ricami grigio antracite, jais e cristalli.

Il rapporto tra Asia Argento e Anna Lou

«Quando Antonio mi ha raccontato la collezione, ho subito immaginato di ricreare il mito di Elettra. I suoi abiti scultorei, di grande impatto visivo, mi hanno ispirato un ritorno alla cultura classica e alla esaltazione della bellezza più assoluta. È stata un’occasione unica che mi ha consentito anche di scavare nel mio rapporto con Anna Lou» ha dichiarato Asia Argento.

«Volevo lavorare con mia figlia. Non solo per questioni di oggettivo piacere: siamo state insieme in quarantena desideravo esplorare gli effetti su noi due. Ci sono stati dei contrasti, delle sue piccole ribellioni, dei piccoli bronci, poi degli abbracci: qualcosa di potente, ma prevedibile; tra me e lei scoppiano liti, ma durano cinque minuti poi ci chiediamo scusa» diceva qualche tempo fa. Ora il suo desiderio si è finalmente realizzato.