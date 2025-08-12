Demi Lovato e Joe Jonas, la reunion per il tour dei Jonas Brothers

Per celebrare il ventesimo anniversario della formazione dei Jonas Brothers e il loro settimo LP in studio, recentemente pubblicato, Greetings from Your Hometown, Joe e Nick hanno lanciato il tour Jonas20, che toccherà 52 date in Nord America. Il tour si concluderà al Mohegan Sun in Connecticut il 14 novembre

Demi Lovato e i Jonas Brothers hanno appena condiviso il palco per la prima volta in oltre un decennio, per celebrare la magia di Camp Rock.

Demi Lovato a sorpresa coi Jonas Brothers

Nel New Jersey, all'inizio del loro tour per il ventesimo anniversario della band, i fratelli hanno deliziato il pubblico con diversi classici del passato, come S.O.S. e Lovebug, prima di presentare un ospite speciale.

"Joe ha ottenuto il lavoro, e poi in qualche modo nostro padre ha trovato il modo di coinvolgere anche me e Kevin nel film", ha esordito Nick Jonas. "Penso che sia giunto il momento di ripercorrere insieme questo viale dei ricordi per celebrare un piccolo film intitolato Camp Rock."

Demi Lovato ha dunque raggiunto sul palco Joe Jonas, suo collega di set ed ex fidanzato, per un medley delle canzoni che cantavano nel film, tra cui Gotta Find You di Joe, il suo iconico assolo This Is Me e il duetto in Camp Rock 2: The Final Jam, Wouldn't Change a Thing.

Per celebrare ulteriormente l'occasione, Joe e Demi hanno postato sui social media un playback dell'iconico brano audio della collega Disney Debby Ryan, in cui dice: "Sono entrata nell'edificio di Disney Channel, mi sono seduta con il presidente di Disney Channel e gli ho detto: 'Voglio fare la storia'. Ed è proprio questo che voglio fare". In un altro video, Wouldn't Change a Thing risuona mentre Joe cammina lungo un corridoio, solo per vedere Demi apparire al suo fianco.

Il marito di Lovato, Jordan "Jutes" Lutes, era tra coloro che hanno festeggiato la reunion a sorpresa, condividendo un video del backstage dell'esibizione con la didascalia: "Non potrei essere più orgoglioso... Ti amo tantissimo tesoro". In un'altra Instagram Stories, la si vede baciare Demi sul palco.

Demi Lovato non è l'unica ex star Disney ad essere invitata sul palco per il concerto di apertura del tour ventennale dei Jonas Brothers, andato tutto esaurito. Durante lo spettacolo al MetLife Stadium, il trio ha ospitato anche Jesse McCartney per una versione del suo successo del 2004, Beautiful Soul (i due fratelli avevano aperto il concerto di McCartney nel 2005, subito dopo aver fondato la loro band).