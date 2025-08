Demi Lovato riparte in quarta: Fast è il singolo del suo ritorno

Demi Lovato è tornata. E lo fa con energia, battito accelerato e un sound tutto nuovo. Dopo tre anni senza pubblicazioni da solista, l’artista statunitense – una delle voci più potenti e autentiche della sua generazione – inaugura un nuovo capitolo della sua carriera con il singolo “Fast”, disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali e accompagnato da un videoclip ufficiale già molto discusso online.

Il brano, prodotto da Zhone, è un up-tempo electro-pop che racconta l’euforia dell’amore travolgente, quello che non conosce ostacoli e che si insegue a perdifiato: “I’m chasing you / as fast as I can / and I won’t stop / ‘til I catch your flame”, (“Ti inseguo / più veloce che posso / e non mi fermerò / finché non catturerò la tua fiamma”) canta Demi, in un ritornello che fonde energia e vulnerabilità. Il videoclip, firmato dal regista Daniel Sachon, la mostra mentre attraversa la notte urbana con fierezza, trasformando il buio in luce. È un’immagine simbolica della sua rinascita artistica.