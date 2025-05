Demi Lovato si è sposata con Jordan Lutes: cosa sappiamo delle nozze

La cerimonia, super riservata, si è svolta in California domenica 25 maggio. A svelare i dettagli degli abiti, pubblicando le foto in anteprima, è stato il magazine Vogue

Demi Lovato ha sposato Jordan “Jutes” Lutes, a un anno di distanza da quando - il cantautore canadese - le ha regalato un enorme anello di fidanzamento con solitario a goccia.

Secondo quanto riferito, i due si sarebbero incontrati nel gennaio del 2022, in occasione del brano Substance. A Teen Vogue, Lovato ha spiegato di essersi subito innamorata di Lutes, ma di aver aspettato diversi mesi prima di iniziare a frequentarlo. "Siamo diventati prima amici", ha detto a The Morning Mash Up. "Siamo rimasti amici per mesi poi, dopo chiacchierate e confidenze, abbiamo deciso di vederci come coppia".

Cosa sappiamo sul matrimonio di Demi Lovato

I primi a confermare che il matrimonio si sarebbe di Demi Lovato si sarebbe svolto domenica 25 maggio sono stati i fan. Vogue ha poi svelato che la cerimonia si è svolta in California, e che la sposa ha indossato tre diversi abiti. In un video diffuso da TMZ, la si vede con un imponente abito senza spalline, con spacco importante, mentre sfila lungo il corridoio in una sorta di prova, con posti mezzi vuoti e poche persone vestite in modo casual). In altre immagini condivise da DeuxMoi, si vede invece Demi Lovato camminare con tacchi bianchi, e fermarsi a salutare alcuni cagnolini presenti nella stanza.

I dettagli sull'abito principale arrivano però da Vogue: la sposa ha indossato un modello personalizzato di Vivienne Westwood, con corsetto a spalle scoperte e una gonna a trapezio in raso di seta bianco perla. "Quando pensavo a quale stile di abito desideravo, spesso mi trovavo a pensare ai modelli di Vivienne, in particolare al modo in cui le sue silhouette valorizzano le curve del corpo e al suo uso dei corsetti. Non solo siamo riusciti a partire da quell'ispirazione, ma abbiamo anche aggiunto dei tocchi che rendono questo vestito davvero speciale per me", ha raccontato la cantautrice alla rivista. Dopo la cerimonia, Demi ha indossato un altro abito Vivienne Westwood, questa volta un abito a colonna senza spalline drappeggiato di perle.

A fotografare Lutes e Lovato, circondati da amici e famiglia, c'era il wedding photographer Jose Villa.