Demi Lovato, ecco Still Alive e la sfida al cattivo Ghostface

E' finalmente arrivato il nuovo singolo della superstar nominata ai rammy Demi Lovato, Still Alive, disponibile in digitale, in rotazione radio, nonché canzone originale per il film horror Scream VI, in uscita nelle sale italiane giovedì 9 marzo e distribuito da Eagle Pictures. Still Alive, scritta da Demi Lovato insieme a Shinoda e Laura Veltz, è una traccia potentissima, con un’elettricità che si conferma anche nel videoclip ufficiale, già disponibile su VEVO/YouTube. Nel video il mondo di Scream invade la realtà di Demi Lovato, quando con le sue amiche partecipa a una proiezione privata del nuovo capitolo della saga, finendo per essere braccata dallo stesso Ghostface. Demi assume il ruolo iconico di Final Girl mentre affronta il suo assalitore nei fotogrammi finali del video, diretto da Jensen Noen, con il cameo di Mike Shinoda e di Spencer Charnas (Ice Nine Kills): "Non riuscivo a pensare a una casa più perfetta per Still Alive che all'interno dell’universo di Scream. Sono un grande fan dei film, quindi è un onore contribuire a un horror così iconico", ha commentato.