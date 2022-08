16/17 ©Getty

Dopo una nuova lunga pausa torna nel 2020. Attraverso il documentario Dancing with the Devil e l’album Dancing with the Devil… the Art of Starting Over, Demi riesce finalmente a raccontare al suo pubblico le sue fragilità e i suoi problemi. Ammette di non aver ancora smesso del tutto con l’alcol e le droghe leggere ma sembra già un buon inizio