Demi Lovato, il nuovo singolo è Substance e vira verso il Pop-Punk

La superstar Demi Lovato pubblica un nuovo singolo, Substance, dalle sonorità pop-punk, estratto dal suo imminente ottavo album in studio intitolato Holy Fvck e in uscita venerdì 19 agosto 2022 per Island Records/Universal Music Canada. Demi, oltre a sottolineare che con questo lavoro torna alle sue radici musicali, quindi più aggressive e meno pop, ha rivelato la tracklist dell’album: Freak (feat. Yungblood), Skin of my Teeth, Substance, Eat Me (feat. Royal & the Serpent), Holy Fvck, 29, Happy Ending, Heaven, City of Angels, Bones, Wasted, Come Together, Dead Friends, Help Me (feat. Dead Sara), Feed e 4 Ever 4 Me.