Demi Lovato fa coming out: “Mi identifico come non-binary”. VIDEO

"Sono fiera di dirvi che mi identifico come non-binary e da qui in avanti cambierò i miei pronomi in they/them". Arriva con un video su Twitter il coming out di Demi Lovato, che ha raccontato ai suoi fan di aver capito di essere non-binary, ovvero di non identificarsi né con il genere maschile né con quello femminile. Motivo per cui per riferirsi a lei sarà corretto usare i pronomi neutri they/them (cosa che la lingua italiana non consente, ma quella inglese sì).