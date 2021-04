Demi Lovato, il video dal backstage dello shooting per il nuovo album

Il filmato vede la popstar posare per lo shooting del disco, in sottofondo Met Him Last Night in duetto con Ariana Grande

Dancing with the Devil... the Art of Starting Over è il nuovo album della popstar e attrice che nel corso degli anni si è imposta come una delle celebrity più amate a livello mondiale.

Demi Lovato, il video su Instagram

approfondimento

Un disco attraverso il quale mostrare lati profondi mai raccontati prima, Demetria Devonne Lovato, questo il nome all’anagrafe, ha deciso di aprirsi al pubblico con un album che ha immediatamente ottenuto grandi riscontri da parte di fan e critica.

Poche ore fa la cantante, classe 1992, ha mostrato alcune immagini dello shooting fotografico realizzato per il nuovo disco Dancing with the Devil... the Art of Starting Over, distribuito il 2 aprile 2021.

Le immagini vedono l’artista intenta a posare per il servizio, in sottofondo Met Him Last Night in duetto con Ariana Grande; nel giro di poco tempo il video ha ottenuto numerosi commenti e oltre 790.000 like.