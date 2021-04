Hungry, Demi Lovato protagonista della serie tv

Dall’affermazione internazionale come attrice al grande successo come cantante, nel corso degli anni Demetria Devonne Lovato , questo il nome all’anagrafe, ha dato prova di grande talento misurandosi in diversi settori, ora l’artista si prepara a tornare nel mondo della recitazione.

Demi Lovato, il documentario

Nelle scorse settimane la cantante ha distribuito il documentario Demi Lovato: Dancing with The Devil, suddiviso in quattro parti e disponibile su YouTube, raccontando le battaglie affrontate negli ultimi anni della sua vita.

Parallelamente, Demi Lovato (FOTO) ha pubblicato anche il nuovo album Dancing with the Devil... the Art of Starting Over, contenente i singoli Anyone, What Other People Say in duetto con Sam Fischer, Dancing with the Devil e Met Him Last Night in collaborazione con Ariana Grande (FOTO).