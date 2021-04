Demi Lovato riparte dal nuovo album: le tappe della sua carriera

6/16 ©Ansa

Il secondo album di Demetria Devonne Lovato, questo il vero nome della cantante, Here We Go Again, esce il 21 giugno del 2009 e debutta in prima posizione della Billboard 200. Il 27 aprile 2010 i Jonas Brothers annunciano la partecipazione di Demi come guest star al loro "Jonas Brothers Live In Concert Tour", ma Demi abbandona il tour prima della sua fine per entrare in una clinica specializzata per curare i suoi problemi emotivi