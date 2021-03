Demi Lovato, online i primi due episodi del documentario

Demi Lovato, i ringraziamenti della cantante

Losing control e 5 minutes from death sono i titoli dei primi due episodi del lavoro che raccontano gli ultimi anni dell’artista tra battaglie, voglia di ricominciare ed emozioni.

La voce di Confident (FOTO) ha annunciato l’uscita dei due episodi ringraziando coloro che le hanno mostrato vicinanza in questo percorso: “I primi due episodi di Demi Lovato: Dancing with the Devil sono ora disponibili su YouTube. Lascerò che questi due episodi parlino da soli, poi cercherò di mettere insieme tutte le parole. Grazie a tutti coloro che si sono uniti a me in questo viaggio, a chi mi ha aiutato a condividere la mia storia e a coloro che oggi sono al mio fianco”.