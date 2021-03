Demi Lovato, nel nuovo album anche Noah Cyrus

Il nuovo disco della cantante, classe 1992, arriverà sul mercato il 2 aprile, all’interno un duetto con la sorella di Miley Cyrus Condividi:

Pochi giorni la voce di Confident (FOTO) ha annunciato l'uscita del nuovo progetto discografico, ora una nuova anticipazione riguardante l’album ha entusiasmo il pubblico, ovvero la collaborazione con Noah Cyrus.

Demi Lovato, il duetto con Noah Cyrus approfondimento Demi Lovato, nel nuovo album una canzone con Ariana Grande Dancing with the Devil... the Art of Starting Over è il titolo del nuovo atteso album della popstar, classe 1992. Nei giorni scorsi Demi Lovato ha svelato cover e data di uscita del disco che vedrà la luce il 2 aprile, parallelamente la cantante ha annunciato anche la presenza di alcune collaborazioni, tra queste quella con Noah Cyrus. Non ci sono informazioni sul titolo del duetto, non resta quindi altro da fare che attendere la distribuzione dell’album per poterlo ascoltare.

Demi Lovato: i nuovo singoli approfondimento Demi Lovato: il messaggio a sostegno della body positivity Nel frattempo Demetria Devonne Lovato, questo il nome all’anagrafe, continua a inanellare un successo dietro l’altro. Infatti, la cantante ha incluso nell’album due brani che hanno ottenuto ottimi consensi da parte del pubblico e della critica, ovvero Anyone e What Other People Say in duetto con Sam Fischer. La collaborazione con l’artista australiano ha ottenuto grande successo anche su YouTube dove il videoclip conta più di sei milioni di visualizzazioni.

Demi Lovato, il successo approfondimento Demi Lovato, il documentario: dopo l'overdose, un infarto e tre ictus Nel corso degli anni la cantante ha scalato le classifiche si tutto il mondo vendendo milioni di copie. Tra i suoi singoli più amati troviamo Neon Lights, Cool for the Summer e Sorry Not Sorry. Per quanto riguarda gli album, grande successo per Confident, candidato alla cinquantanovesima edizione dei Grammy Awards come Best Pop Vocal Album.