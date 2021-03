Demi Lovato, nel nuovo album una canzone con Ariana Grande

“Dancing With The Devil:The Art Of Starting Over” è il nuovo album e spuntano nuove indiscrezioni sulle possibili collaborazioni presenti Condividi:

“Dancing With The Devil:The Art Of Starting Over”, è il nuovo disco di Demi Lovato che uscirà il prossimo 2 aprile. L’album sarà anticipato dall’omonima docu-serie che sarà disponibile su YouTube qualche giorno prima. C’è ancora molto da scoprire su questo disco che, probabilmente, sarà uno dei più personali e intensi dell’artista. Le uniche certezze sono che sarà anche la colonna sonora della docu-serie e che ripercorrerà gli avvenimenti dell’estate 2018, quando Demi Lovato ha rischiato di morire per un'overdose. Tra le possibili collaborazioni presenti dovrebbe esserci anche Ariana Grande. A confermare la notizia è la stessa Demi Lovato che sul New York Times ha detto di aver registrato il brano nelle ultime settimane. L’ex stellina Disney ha parlato di questo nuovo disco come di un modo per raccontare il passato ma in prospettiva di una ripartenza futura. Quale modo migliore, quindi, per ricominciare se non quello di chiamare a raccolta artisti e amici per partecipare alla realizzazione del disco? Oltre Ariana Grande, nel disco e nella serie dovrebbero fare la loro apparizione anche Christina Aguilera e Elton John, oltre che amici e familiari di Demi Lovato.

Demi Lovato, gli avvenimenti del 2018 approfondimento Demi Lovato annuncia: nuovo album in arrivo La carriera di Demi Lovato ha subito purtroppo diverse interruzioni a causa dei frequenti problemi di salute dell’artista. Nel 2010 ha dovuto interrompere il tour con i Jonas Brothers, finendo in riabilitazione per bulimia, problemi con la droga e autolesionismo. Nel 2018, poi, l’overdose che l’ha portata ad un lunghissimo percorso di riabilitazione durato due anni che l’ha tenuta lontano dal palco. Dalle rivelazioni fatte dalla stessa artista, si legge che a seguito dell’overdose la sua vita è profondamente cambiata e che i problemi di salute legati all’evento sono ancora oggi evidenti. “Dancing With The Devil:The Art Of Starting Over” sarà un modo per mettersi a nudo e raccontare la sua versione dei fatti, tenendo sempre ben presenti quei momenti bui che resteranno un monito per non commettere più gli stessi errori.