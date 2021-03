Demi Lovato annuncia: nuovo album in arrivo

Dal successo dei primi film fino ai problemi di salute. La carriera della cantante riparte da un nuovo disco e da una docu-serie su YouTube Condividi:

Demi Lovato (FOTO) ha annunciato sui suoi social l’uscita del nuovo album, previsto per il prossimo 2 aprile. Il titolo del nuovo lavoro sarà “Dancing With The Devil: The Art Of Starting Over”, al disco dovrebbe essere affiancata anche l’omonima docu-serie su YouTube in uscita qualche giorno prima. Non ci sono ulteriori dettagli su questo nuovo lavoro ma, probabilmente, dovrebbe essere una parte della colonna sonora del documentario in quattro puntate. Al centro di tutto, appunto, la forza di ricominciare dopo l’overdose dell’estate 2018 e tutto il percorso di vita conseguente a questo avvenimento. L’ex stellina della Disney ha lavorato per due anni a questo progetto e, dalle prime indiscrezioni, dovrebbe coinvolgere anche altri volti noti dello spettacolo come Christina Aguilera e Elton John. Nel cast anche amici e familiari di Demi Lovato che racconteranno il loro punto di vista sulla questione e sul percorso fatto negli ultimi anni dall’artista per venire fuori dall’incubo della droga. Dai primi rumors sia l’album che il documentario dovrebbero essere un racconto molto personale dell’artista e delle ultime vicende ma riletto in prospettiva futura.

Demi Lovato, dal successo fino ai problemi di salute approfondimento Demi Lovato, il documentario: dopo l'overdose, un infarto e tre ictus Dopo il successo arrivato grazie ad alcune serie tv prodotte da Disney, la carriera di Demi Lovato è decollata rapidamente con la pubblicazione di ben 11 album. Durante uno di questi tour, arrivano i primi problemi di salute per la giovane artista: nel bel mezzo dei concerti con i Jonas Brothers è costretta ad abbandonare buona parte delle date in programma per entrare in clinica per forti problemi emotivi. Bulimia, problemi con la droga e autolesionismo portano la giovane cantante a un percorso di riabilitazione lungo e faticoso. La carriera di Demi Lovato riprende e l’artista partecipa a programmi come X Factor USA e America’s Next Top Model. In questi anni lavorerà anche con moltissimi nomi noti dello spettacolo come: Christina Aguilera, i Clean Bandit, John Legend, Luis Fonsi e molti altri. Nel 2018 tornano i problemi di salute e dopo un’overdose Demi Lovato è costretta a un ritiro dalle scene di circa due anni.