Demi Lovato: nuovo look per la cantante

La cantante e attrice ha condiviso un breve video mostrando il nuovo stile che in poco tempo ha ottenuto più di 830.000 like su Instagram

Poche ore fa la voce di Confident ( FOTO ) ha mostrato il nuovo look che ha immediatamente ottenuto numerosi consensi da parte del pubblico tanto da contare al momento più di 838.000 like su Instagram .

Demetria Devonne Lovato , questo il nome all’anagrafe, è una delle artiste più amate a livello internazionale. Nel corso degli anni la cantante e attrice si è imposta come un vero e proprio fenomeno mediatico vendendo milioni di singoli, scalando le classifiche in ogni angolo del pianeta e affermandosi come icona di stile.

Demi Lovato: il messaggio a sostegno della body positivity

approfondimento

Demi Lovato pubblica il nuovo singolo brano Still Have Me

Nei giorni scorsi la cantante, classe 1992, ha lanciato un bellissimo messaggio a sostegno della body positivity ricordando l’importanza di volersi bene, accettarsi e piacersi per come si è.

Demi Lovato ha scritto: “Credevo sinceramente che la riabilitazione da un disordine alimentare non fosse reale. Che tutti fingessero o ci ricadessero segretamente una volta chiuse le porte. ‘Di sicuro lei vomita’, ‘Lei non può assolutamente accettare la sua cellulite’… queste sono soltanto alcune delle cose che mi son detta crescendo. Sono così grata di poterlo dire in tutta onestà per la prima volta nella mia vita - il mio dietista mi ha guardato e mi ha detto ‘È proprio questa la riabilitazione dal disturbo alimentare’. In onore della mia gratitudine per dove sono arrivata oggi, questo un piccolo shooting che mi sono fatta da sola questa estate durante la quarantena quando ho voluto celebrare le mie smagliature invece di vergognarmene”.

Successivamente, la cantante ha aggiunto: ”Ho iniziato a mettere del glitter sulle mie smagliature per celebrare il mio corpo e tutti i suoi dettagli (nonostante la società possa vederli come belli o brutti). Le mie smagliature non andranno da nessuna parte, quindi meglio metterci un po’ di glitter, no?”.

Infine, Demi Lovato ha dichiarato: “Inoltre, questo è un reminder per tutti coloro che non lo ritengono possibile: lo è. Potete farcela. Io credo in voi. Quest’anno è stato difficile, siate gentili con voi stessi se sbagliate e ricordatevi di rimettervi in carreggiata perché valete il miracolo del recupero. Vi amo”.