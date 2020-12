Demi Lovato: il messaggio a sostegno della body positivity

La voce di Confident ha lanciato un bellissimo messaggio sul suo profilo Instagram a supporto dell’importanza di piacersi e accettarsi per come si è Condividi:

Messaggi, foto, discorsi, brani e servizi fotografici a sostegno di importanti tematiche: nel corso degli anni la voce di Cool for the Summer si è più volte schierata in prima linea nelle battaglie a difesa delle diversità. Poche ore fa la popstar, classe 1992, ha condiviso un toccante post a supporto della body positivity e dell’importanza di piacersi e accettarsi per come si è.

Demi Lovato: il messaggio su Instagram approfondimento “Caro Corpo”, su Sky Tg24 la rubrica che parla di body positivity Demetria Devonne Lovato, questo il nome all’anagrafe, ha pubblicato una serie di scatti sul suo profilo Instagram che conta più di novantacinque milioni di follower mettendo in risalto le sue smagliature. La cantante ha scritto un lungo messaggio ai fan, questo l’inizio: “Credevo sinceramente che la riabilitazione da un disordine alimentare non fosse reale. Che tutti fingessero o ci ricadessero segretamente una volta chiuse le porte. ‘Di sicuro lei vomita’, ‘Lei non può assolutamente accettare la sua cellulite’… queste sono soltanto alcune delle cose che mi son detta crescendo. Sono così grata di poterlo dire in tutta onestà per la prima volta nella mia vita - il mio dietista mi ha guardato e mi ha detto ‘È proprio questa la riabilitazione dal disturbo alimentare’. In onore della mia gratitudine per dove sono arrivata oggi, questo un piccolo shooting che mi sono fatta da sola questa estate durante la quarantena quando ho voluto celebrare le mie smagliature invece di vergognarmene”.