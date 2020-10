Musica, Demi Lovato pubblica "Commander in Chief" e incita al voto

La cantante americana ha fatto uscire un nuovo singolo con un testo molto attuale: nelle strofe si parla della lotta dei giovani per i propri ideali e nel post Instagram per lanciare la canzone, Lovato chiede ai suoi fan di presentarsi alle urne per Usa 2020

Demi Lovato ha presentato ai fan il nuovo singolo "Commander in chief" che arriva a poche settimane dal voto per le elezioni americane. La cantante ha voluto far sentire la propria voce, invitando i suoi follower ad andare a votare e a informarsi sulle elezioni. La canzone arriva due settimane dopo la ballad "Still have me", pubblicata a inizio ottobre.

Mascherina e invito al voto approfondimento Demi Lovato pubblica il nuovo singolo brano Still Have Me Lovato ha pubblicato sul proprio account Instagram, che conta oltre 93 milioni di follower, un brevissimo video di presentazione della canzone. Compare solo lei con una mascherina con la scritta "vote". "Non ci arrenderemo, ci batteremo, saremo per strada mentre tu sarai il comandante", ha scritto la cantante americana, suscitando una marea di commenti e like al post.