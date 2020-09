Demi Lovato, è uscito il nuovo singolo Ok Not To Be Ok con Marshmello

Oggi è uscito “Ok Not To Be Ok” , il singolo realizzato da Demi Lovato e Marshmello . I due artisti statunitensi hanno collaborato per la prima volta in carriera, riuscendo a pubblicare questa canzone, dopo anni in cui si era vociferato di un loro possibile lavoro di coppia. Il brano era stato lanciato tre giorni fa con un teaser pubblicato su Instagram, dove si mostrava il disc jockey intento a leggere una serie di commenti di alcuni fan che chiedevano con insistenza novità riguardo a questo featuring con la celebre popstar.

COSA RACCONTA “OK NOT TO BE OK”: IL SIGNIFICATO DEL VIDEO E DEL TESTO

Il video inizia con Demi che si sveglia e si guarda sorpresa nella sua stanza. Contemporaneamente, in un’altra camera da letto, si desta anche Marshmello, indossando ovviamente il suo iconico copricapo bianco. Nella prima parte canta soltanto la ragazza, la quale si guarda in uno specchio e si rivede più giovane e rivive dei momenti di ribellione. “Ok Not To Be Ok” è il ritornello, sulle cui note i due artisti si ritrovano insieme per strada, entrambi con i loro alter-ego piccoli, gioendo e giocando.

Il testo è incentrato sulle emozioni, sulla paura di smarrirsi e di non vedere soluzioni nei momenti di grande difficoltà. L’importante è avere qualcuno accanto che ti risollevi e che ti incoraggi, proprio come sembra fare Marshmello con Demi Lovato. Il ritornello raccoglie il succo del testo (in traduzione italiana): “Quando le tue emozioni Ti inebriano / e stai perdendo la concentrazione / e ti senti troppo esausto per respirare / non perderti nel momento / o arrenderti quando ci sei molto vicino / tutto quello che ti serve / è qualcuno che ti dica / va bene non stare bene per forza / quando sei giù di corda e ti senti in imbarazzo”.