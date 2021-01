Ariana Grande, annunciato il remix di 34+35 con due artiste misteriose

Ariana Grande: l’annuncio su Instagram

La voce di Into You si prepara a pubblicare una nuova versione di 34+35 in collaborazione con due artiste misteriose, come annunciato tramite un video pubblicato sul suo profilo Instagram che vanta oltre duecentosedici milioni di follower che la rendono una delle persone più seguite di tutta la piattaforma.

La cantante ha condiviso un filmato, dalla durata di pochi secondi, rivelando il remix del brano, al suo fianco due cantanti dalle identità nascoste. In poco tempo l’annuncio ha fatto il giro dei media tanto da arrivare al momento a oltre cinque milioni di visualizzazioni, sconosciuta la data di distribuzione.