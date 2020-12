Lady Gaga, pubblicato il backstage del video dell’ultimo singolo 911

Lady Gaga: il backstage del videoclip

911, rilasciato ufficialmente il 25 settembre 2020 come terzo singolo, ha immediatamente ottenuto grande attenzione mediatica grazie al videoclip ufficiale che ha subito entusiasmato il pubblico.

Il filmato racconta per immagini la tematica affrontata dalla cantante nel testo, ovvero il fatto che alcune volte il nostro più grande nemico sia rappresentato da noi stessi: “Keep my dolls inside diamond boxes / Save them 'til I know I'm gon' drop this / Front I've built me around my oasis / Paradise is in my hand / Holding on so tight to this status / It's not real but I'll try to grab it / Keep myself in beautiful places / Paradise is in my hands / I can't see me cry / Can't see me cry ever again / I can't see me cry / Can't see me cry / This is the end / My biggest enemy is me / Pop a 911”.