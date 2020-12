The Guardian, Rain on me è canzone dell'anno

Rain On Me: il testo

approfondimento

MTV Europe Music Awards: trionfano i BTS, Lady Gaga miglior artista

The Guardian ha elogiato gli arrangiamenti e il testo del brano, ovvero un vero e proprio inno alla rinascita e alla forza di andare avanti nonostante i momenti di difficoltà, questo un estratto: “I can feel it on my skin / It's coming down on me / Teardrops on my face / Water like misery / Let it wash away my sins / It's coming down on me / Let it wash away / I’d rather be dry, but at least I'm alive / Rain on me, rain, rain / Rain on me, rain, rain / I’d rather be dry, but at least I'm alive / Rain on me, rain, rain / Rain on me”.