Lady Gaga nel cast di Bullet Train, thriller con Brad Pitt

L'artista è entrata a far parte del cast del nuovo film di David Leitch, come riportato da Collider

Nuovo impegno cinematografico per la voce di 911 . Collider ha lanciato in esclusiva un’indiscrezione riguardante il futuro di Lady Gaga , reduce dal grande successo ottenuto con A Star Is Born.

approfondimento

Lady Gaga, al via in Italia le riprese del film sul delitto Gucci

Il film sarà ispirato a Maria Beetle di Kotaro Isaka, la sceneggiatura sarà affidata a Zak Olkewicz.

La trama racconta di un gruppo di assassini che si ritrova insieme a bordo di un treno ad alta velocità in cui scoprono che i loro destini sono collegati l’un l’altro. Non ci sono notizie per quanto riguarda il ruolo ricoperto da Lady Gaga e la possibile data di distribuzione, non resta quindi altro da fare che attendere per conoscere tutti gli sviluppi futuri.