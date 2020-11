MTV Europe Music Awards: trionfano i BTS, Lady Gaga miglior artista

Le Little Mix hanno condotto la serata trionfando anche come Best Pop, l’ambito premio Best Video è andato a DJ Khaled, Lady Gaga si è imposta come Best Artist e i BTS si sono rivelati gli artisti con il maggior numero di vittorie

Nonostante il perdurare dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ) anche quest’anno gli MTV Europe Music Awards non hanno sicuramente deluso il pubblico di affezionati che dal 1994 seguono la cerimonia con rinnovata passione. Uno show, quindi, che, come da tradizione, ha unito musica, energia e alcuni dei più grandi nomi della scena pop.

Minuto dopo minuto la girl band e i presenter hanno annunciato i vincitori di questa edizione, grande vittoria per Lady Gaga nella categoria Best Artist, dopo essersi presentata ai nastri di partenza con sette candidature, i BTS si sono invece rivelati i trionfatori di questa edizione grazie a ben quattro statuette: Best Group, Biggest Fans, Best Virtual Live con BANG BANG BANG CON - The Live e infine Best Song per la hit Dynamite.

Lady Gaga , BTS , Coldplay e David Guetta sono soltanto alcuni degli artisti che hanno conquistato uno o più trofei. Le Little Mix , in tre per via dell’assenza di Jesy Nelson , hanno accompagnato il pubblico esibendosi anche con il loro ultimo singolo Sweet Melody.

L’ambita vittoria di Best Video è andata a DJ Khaled per Popstar in collaborazione con Drake, mentre Karol G ha trionfato nelle categorie Best Latin e Best Collaboration grazie al duetto con Nicki Minaj sulle note di Tusa.

Le Little Mix non hanno soltanto condotto la serata infiammando il pubblico con la loro performance ma hanno anche conquistato il premio come Best Pop e Best UK & Ireland Act, quest'ultimo per la quinta volta.

La band di Chris Martin ha invece trionfato come Best Rock aggiungendo un altro premio alla lunga collezione di vittorie ottenute in oltre due decenni di carriera, il DJ David Guetta si è portato a casa il premio come Best Electrionic.