David Guetta e Sia, è uscito il singolo Let’s Love

Let’s Love ha fatto il suo debutto sul mercato conquistando immediatamente il pubblico a livello internazionale che ha apprezzato la scelta di riportare in auge il sound tipico degli anni ’80 in chiave moderna, come solo una grande firma della produzione mondiale sarebbe stata in grado di fare.

David Guetta in concerto in streaming per beneficenza

David Guetta: le collaborazioni

Nel corso degli anni Sia e David Guetta hanno messo a segno collaborazioni in grado di ottenere un successo straordinario, basti infatti pensare a She Wolf (Falling to Pieces), certificata in Italia con ben due dischi di platino per aver venduto più di 60.000 copie.

Inoltre, David Guetta ha regalato ai fan brani che hanno segnato la storia della musica dance rendendolo uno dei nomi di maggior successo nel mondo delle sette note, tra questi When Love Takes Over con Kelly Rowland, troviamo poi Memories con Kid Cui, Without You con Usher, This One's For You con Zara Larsson e Say My Name con Bebe Rexha e J Balvin.