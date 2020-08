David Guetta & Sia, in arrivo la collaborazione Let's Love

I due artisti tornano a collaborare dopo i numerosi successi ottenuti negli anni, tra questi Titanium e She Wolf (Falling to Pieces)

Il filmato, dalla durata di pochi secondi, è un teaser del brano che verrà rilasciato venerdì 11 settembre , come anticipato dal DJ tramite un post sul suo profilo Instagram che conta oltre otto milioni di follower che seguono quotidianamente la sua vita.

Poche ore fa David Guetta ha annunciato un brano che ha subito mandato in visibilio il pubblico, infatti il DJ ha condiviso un video sul suo canale YouTube anticipando l’uscita di Let’s Love e ottenendo oltre 78.000 visualizzazioni e numerosi commenti positivi.

Sia e David Guetta: i grandi successi

Let’s Love segna una nuova collaborazione tra i due artisti che negli anni hanno collezionato numerosi successi insieme, tra questi Flames, She Wolf (Falling to Pieces) e Titanium, quest’ultima certificata con ben due dischi di platino negli Stati Uniti d’America per aver venduto più di due milioni di copie.

Nel corso degli anni David Guetta e Sia si sono imposti tra gli artisti di maggior successo a livello internazionale influenzando e riscrivendo la storia della musica pop e dance. Infatti, i loro brani hanno scalato le classifiche di tutto il mondo diventando dei veri e propri tormentoni di portata globale.

Grande successo anche su YouTube dove i video ufficiali dei loro brani hanno collezionato milioni di visualizzazioni, ad esempio quello di Titanium conta oltre 1.300.000.000 views.