Il concerto online dei BTS ha venduto oltre 900mila biglietti

Il doppio concerto in live streaming “ Map Of The Soul On:E ” ha registrato 933 mila spettatori provenienti da 191 Paesi . Un successo incredibile e un nuovo clamoroso record firmato dai BTS ( FOTO ) , la pop band coreana che continua a dominare le classifiche e i trend social. Il primo concerto ha avuto inizio alle 12 di sabato 10 ottobre, mentre il giorno successivo alle 9 di mattina è stato possibile guardare il secondo concerto. Non è stato ancora rivelato l’incasso totale del doppio evento, ma considerando i costi si tratta di una cifra da capogiro. Per assistere al singolo concerto il prezzo del biglietto era di 44,55 dollari mentre il pacchetto intero, compresa la mostra in 3D, costava 90,89 dollari. La mostra sarà online dal 13 ottobre al 12 novembre 2020. I pass premium sono andati esauriti nel giro di poche ore.

Lo spettacolo “Map Of The Soul On:E”, 23 canzoni e sei visuali diverse

Gli spettacoli erano stati originariamente pianificati per essere eseguiti davanti a un pubblico dal vivo, ma a causa della pandemia (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) non è stato possibile permettere l’apertura al pubblico. Questa problematica ha però offerto spazio e maggiori opportunità per proporre un nuovo tipo di intrattenimento per gli spettacoli dal vivo. Durante i due giorni, il gruppo ha cantato 23 canzoni durante gli spettacoli che sommati sono durati in tutto 150 minuti. Gli spettatori hanno potuto scegliere tra una delle sei inquadrature presenti durante i concerti, svolti su quattro diversi palchi. Le riproduzioni sono state offerte ai titolari di pass con "streaming a visualizzazione singola ritardata". Teatri e sale cinematografiche in Giappone hanno ospitato l’evento permettendo così una visione ancora più ampia dello show. "Map of the Soul On:E" è nato sulla scia dell'ultimo evento in live streaming dei BTS, "Bang Bang Con: The Live" a giugno, disponibile in 108 paesi, 84 in meno rispetto al doppio concerto. In quell’occasione circa 756.000 fan avevano acquistato i biglietti per il live streaming estivo. Map Of The Soul On:E dei BTS si è già rivelato uno degli eventi pop più seguiti del 2020.