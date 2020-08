BTS, il video di "Dynamite" è da record: miglior debutto di sempre

Ennesimo record clamoroso per i BTS ( FOTO ). L’uscita del video di “ Dynamite ”, nuovo singolo in lingua inglese del gruppo coreano, ha segnato un primato assoluto su YouTube con 101,1 milioni di visualizzazioni a 24 ore dalla pubblicazione . Il video di “Dynamite” è ufficialmente il miglior debutto di sempre. Numeri da capogiro confermati dopo aver riscontrato che al momento della première del video, avvenuta a mezzanotte del 21 agosto, erano collegati più di 3 milioni di spettatori. A luglio i BTS avevano annunciato l’uscita del nuovo singolo e di un nuovo progetto discografico: «Stiamo preparando un album per la seconda metà di quest’anno, ma abbiamo deciso di pubblicare un primo singolo perché volevamo raggiungere i nostri fan il prima possibile. A causa del COVID-19, le persone in tutto il mondo hanno attraversato momenti difficili e volevamo condividere un po’ di energia positiva con i nostri fan», queste le parole del gruppo.

L’esibizione ai VMA e il film in uscita

“Dynamite” è un brano dance tutto in lingua inglese ricco di ritmo e positività e durante la presentazione i BTS hanno scelto di omaggiare anche Michael Jackson con una piccola coreografia in un contesto anni ’70. Per l’uscita del nuovo brano, il gruppo ha rivelato sui social i nuovi look che hanno attirato le attenzioni dei fan. RM ha sfoggiato una chioma azzurra, la quale ha fatto furore tra gli Army. Jimin ha optato per un castano scuro, J-Hope ha scelto il nero, tonalità scura anche per Junkook, V ha selezionato il biondo cenere, mogano per Suga e Jin. Ora i BTS sono attesi dall’esibizione annunciata agli MTV Video Music Awards a New York in programma tra domenica 30 e lunedì 31 agosto, mentre dal 10 al 13 settembre uscirà nelle sale cinematografiche “Break The Silence”, il loro quarto film che racconta il dietro le quinte del loro ultimo tour mondiale.