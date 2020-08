Ariana Grande e Lady Gaga: l'esibizione (cancellata) ora si farà

Dopo l’annuncio della sua partecipazione ai Video Music Awards, Lady Gaga ( FOTO ) non aveva rivelato quali canzoni avrebbe cantato sul palco di New York. Un piccolo particolare che aveva scatenato la curiosità dei fan e acceso le speranze di vedere accanto a lei anche Ariana Grande . Ci ha pensato quest’ultima a svelare la sorpresa e ufficializzare la sua presenza alla manifestazione del prossimo 30 agosto. Sarà la prima esibizione live di “ Rain On Me ”, canzone presente nell’album “Chromatica” di Lady Gaga e che vede la partecipazione di Ariana Grande. La cantante ha rivelato la notizia sui suoi canali social, mentre Lady Gaga aveva pubblicato un video dove appare con una maschera rosa mentre sorseggia un caffè in accappatoio rosa e ciabatte.

Il grande successo di “Rain On Me”

approfondimento

MTV VMA, le nomination: trionfano Ariana Grande e Lady Gaga

Dopo l’annuncio della presenza di Lady Gaga, in tanti avevano dato quasi per scontato la partecipazione anche di Ariana Grande. Le due artiste infatti hanno dominato le candidature ai Video Music Awards 2020 con ben nove nomination a testa. Inoltre la canzone "Rain On Me" compare tra i candidati alla vittoria finale nelle categorie “Video of the Year” e “Song of The Year”. In tutto la canzone ha ottenuto sei candidature: "Video dell'anno", "Canzone dell'anno", "Miglior collaborazione", "Migliore coreografia", "Miglior fotografia" e "Migliori effetti speciali". Scritta da Lady Gaga, Ariana Grande, BloodPop, Tchami, Matthew Burns, Nija Charles e Rami Yacoub, “Rain On Me” ha finora venduto oltre 400 mila copie nel Regno Unito. Ariana Grande ha anche due nomination per "Stuck With U", il brano pubblicato in collaborazione con Justin Bieber durante il lockdown. Tra coloro che si esibiranno sul palco degli MTV Video Music Awards, in programma la notte tra domenica 30 e lunedì 31 agosto a New York, ci saranno anche Miley Cyrus (al suo primo live del nuovo singolo “Midnight Sky), The Weeknd, Maluma, CNCO, Roddy Ricch, J Balvin e Doja Cat.