Un’esibizione di Lady Gaga (FOTO) e Ariana Grande, organizzata a sorpresa per i fan, è stata cancellata per motivi di ordine pubblico e mancato rispetto delle disposizioni anti-Covid. Le due popstar avevano deciso di esibirsi al Rose Bowl di Los Angeles in quello che inizialmente doveva essere uno spettacolo “drive-in”. Sarebbe stata la prima uscita pubblica delle due artiste dopo la pubblicazione del duetto “Rain on me”. La cancellazione arriva dopo l’esperienza negativa vissuta al concerto degli Chainsmokers negli Hamptons dove tantissimi fan erano presenti senza mascherina. Venuto meno il concetto di drive-in con tantissime persone che si sono accalcate davanti al palco, l’organizzazione ha deciso di cancellare il “Drive ‘N Drag Show”. Un addetto ne ha parlato alla stampa statunitense specificando come Lady Gaga fosse davvero felice di potersi esibire a sorpresa. Purtroppo l’organizzazione ha scelto di non proseguire per paura di vedere tutti i fan accalcarsi davanti al palco dopo aver scoperto che ad esibirsi erano proprio Lady Gaga e Ariana Grande. Un episodio del genere avrebbe fatto perdere la licenza all’organizzazione e avrebbe portato la cancellazione dei successivi spettacoli drive in.

Multe e responsabilità penali per gli organizzatori

Infatti alla luce delle presunte violazioni della distanza sociale durante il concerto dei Chainsmokers che ha attirato oltre 2.000 fan, il Governatore di New York Andrew Cuomo ha annunciato che il dipartimento di salute dello stato avvierà un'indagine sul concerto di beneficenza. Gli organizzatori potrebbero essere multati ma anche rischiare sanzioni penali. "Il concerto che si è tenuto nella città di Southampton è stata solo una grave violazione non solo delle regole di salute pubblica, ma anche una grave violazione del buon senso", ha detto il Governatore.