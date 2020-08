BTS, il nuovo singolo è "Dynamite": data di uscita e anteprima

Sempre più vicino l’arrivo di un nuovo singolo per i BTS che nelle ultime ore hanno anche pubblicato un video per annunciare la data di uscita di “ Dynamite ”. La nuova canzone sarà disponibile dal 21 agosto ed è il primo estratto del nuovo album che dovrebbe uscire verso la seconda metà del 2020. “Dynamite” è un brano dance tutto in lingua inglese ricco di ritmo e positività e si presenta con un teaser in cui vediamo i Bangtan Boys intenti a ballare su un pezzo pieno di groove e movimento. Nel video spicca la scritta “Disco” mentre in un brevissimo fotogramma si può notare sul muro del loro studiola storica copertina di Abbey Road dei Beatles. Per presentare “Dynamite” i BTS hanno scelto di omaggiare anche Michael Jackson con una piccola coreografia in un contesto anni ’70.

Il nuovo singolo, l’esibizione ai VMAs e il film

approfondimento

Chi sono i BTS, la band rivelazione del K-pop

Per l’uscita del nuovo singolo, i BTS hanno scelto nuovi look rivelati sui canali social del gruppo. RM ha sfoggiato una chioma azzurra, la quale ha fatto furore tra gli Army. Jimin ha optato per un castano scuro, J-Hope ha scelto il nero, tonalità scura anche per Junkook, V ha selezionato il biondo cenere, mogano per Suga e Jin. Ovviamente le foto hanno fatto subito il pieno di like e hanno confermato come il gruppo sia seguito assiduamente da milioni di fan in tutto il mondo. Tanti gli appuntamenti dei BTS nelle prossime settimane, a cominciare dall’esibizione agli MTV Video Music Awards a New York in programma tra domenica 30 e lunedì 31 agosto. Dal 10 al 13 settembre invece uscirà nelle sale cinematografiche “Break The Silence”, il loro quarto film che racconta il dietro le quinte del loro ultimo tour mondiale. L’ennesimo successo di una carriera da record. Il gruppo ha raccolto oltre 20 milioni di dollari di incasso per il concerto in streaming dello scorso giugno, la pubblicazione del settimo album (“Map of the Soul: 7”) e nuovi successi annunciati sia con la pellicola diretta da Park Jun-soo sia con la nuova fatica musicale. Il loro ultimo album ha venduto più di 420.000 copie nella settimana di debutto, balzando in testa alla classifica Billboard e scrivendo una pagina importante della storia della musica mondiale.