BTS, nuovi look per l'uscita di "Dynamite"

Manca una settimana all’uscita di “Dynamite”, il nuovo singolo dei BTS. La celebre band K-pop, capace di incassare 192 milioni di dollari (circa 166 milioni di euro) in 42 concerti nel 2019, sta facendo crescere l’attesa per questo nuovo bravo. Gli Army, così si fanno chiamare i fan del gruppo sudcoreano (è l’acronimo di “Adorabile Representative MC for Youth”, ovvero “Adorabili MC in Rappresentanza dei Giovani”), stanno facendo il conto alla rovescia per gustarsi la nuova opera dei Bangtan Boys.

I sette ragazzi asiatici si stanno preparando per affrontare un mese molto intenso perché domenica 30 agosto si esibiranno agli MTV Video Music Awards a New York e dal 10 al 13 settembre usciranno nelle sale cinematografiche con “Break The Silence”, il loro quarto film che racconta il dietro le quinte del loro ultimo tour mondiale. Il 2020 è già stato prolifico per la band che performa sotto l’etichetta discografica Bit Hit: 20 milioni di dollari di incasso per il concerto in streaming dello scorso giugno, la pubblicazione del settimo album (“Map of the Soul: 7”) e nuovi successi annunciati sia con la pellicola diretta da Park Jun-soo sia con la nuova fatica musicale. Per avvicinarsi all’uscita di “Dynamite” hanno scelto di cambiare look e di tingersi i capelli di un nuovo colore.

BTS, CAMBIO DI COLORE DI CAPELLI PER LANCIARE “DYNAMITE”

Le foto dei nuovi look sono state pubblicate sui canali social del gruppo, ricevendo milioni di like e venendo diffusamente commentate da tutti i fan. Sei ragazzi hanno scelto sfumature naturali, mentre RM ha sfoggiato una chioma azzurra, la quale ha fatto furore tra gli Army. Jimin ha optato per un castano scuro, J-Hope ha scelto il nero, tonalità scura anche per Junkook, V ha selezionato il biondo cenere, mogano per Suga e Jin.