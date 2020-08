MTV Video Music Awards: annunciate le prime esibizioni della serata

Tre artisti di fama internazionale sono pronti per far scatenare il pubblico della manifestazione

Video Music Awards: grande attesa per lo show

Nel corso degli anni alcuni dei più importanti protagonisti della musica pop hanno calcato il palco della manifestazione mettendo in piedi performance capaci di influenzare costume e società diventando anche fonti di ispirazione per generazioni di artisti, ad esempio la Principessa del Pop nel 2001 con I’m A Slave 4 U e nel 2007 con l’iconica Gimme More.

Poche ore fa la produzione dei Video Music Awards ha svelato le nomination di quest’anno che vedono in pole position Lady Gaga e Ariana Grande con ben nove candidature a testa grazie anche alla collaborazione sulle note di Rain On Me, uno dei brani di maggior successo degli ultimi mesi e in grado di raggiungere il gradino più alto del podio della prestigiosa classifica statunitense Billboard.

Parallelamente, l’organizzazione ha annunciato anche i primi tre nomi degli artisti che avranno il compito di intrattenere il pubblico con esibizioni nelle quali musica, danza e giochi di luce si mescoleranno alla perfezione.