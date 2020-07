Britney Spears, Jamie Lynn Spears difende la sorella

La sorella della Principessa del Pop interviene per la prima volta in merito alla questione riguardante la conservatorship

Britney Spears non è semplicemente una delle artiste di maggior successo nella storia della musica, la voce di Gimme More ha influenzato costume e società diventando un’icona senza tempo. È il 23 ottobre 1998 quando la cantante si affaccia sulla scena discografica mondiale dando vita a un vero e proprio cultural reset con ...Baby One More Time, definito da Rolling Stone il miglior singolo di debutto di sempre .

Nelle ultime settimane ‘Miss American Dream since I was seventeen’ è tornata al centro dei media per la dolorosa questione riguardante la sua conservatorship. È il 2007, la Principessa del Pop è la star più popolare al mondo, ogni sua uscita attira la curiosità di milioni di persone, ogni dichiarazione conquista i media, la pressione aumenta sempre di più fino al momento in cui qualcosa cambia.

Le successive vicissitudini di Britney Spears fanno il giro del mondo, la resurrezione come un Arabe Fenice lascia tutti di stucco, ma d’altronde come sorprendersi di quell’artista in grado di vendere milioni e milioni di copie negli anni precedenti. La carriera riparte alla grande, la sua residency a Las Vegas riscrive la storia dell’intrattenimento a stelle e strisce dando il via a un fenomeno seguito poi negli anni da tutti i nomi più scintillanti del pop, tra loro Christina Aguilera e Lady Gaga.

Nella giornata di mercoledì 22 luglio le telecamere del mondo si sono strette intorno alla cantante per l’attesa udienza in merito alla conservatorship esercitata da suo padre da ben dodici anni.

L’udienza, seguita da decine di fan appostati fuori il tribunale in supporto al movimento Free Britney, non ha prodotto risultati, causa l’impossibilità della cantante di connettersi via internet.