Britney Spears risponde alle domande dei fan. VIDEO

Britney Spears: un'icona della musica

Rolling Stone, la classifica dei 100 migliori singoli di debutto

Dall’avvio di carriera con ...Baby One More Time, ritenuto il miglior debutto di sempre nella classifica stilata da Rolling Stone, alla recente distribuzione di Mood Ring in grado di superare anche Lady Gaga, in oltre due decenni Britney Spears ha rivoluzionato la musica imponendosi come una delle artiste più famose di sempre.

Da Oops!… I Did It Again a Piece of Me passando per Womanizer, Hold It Against Me, My Prerogative e Toxic, la discografia di Britney Spears ha cambiato per sempre il mondo del pop.