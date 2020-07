I BTS usciranno con un nuovo singolo in lingua inglese

BTS: il nuovo singolo in uscita il 21 agosto

approfondimento

K-Pop, le più famose band di musica pop coreana da BTS a Exo

Map of the Soul: 7 è l’ultimo disco di inediti del gruppo che ha conquistato il gradino più alto del podio della prestigiosa classifica Billboard vendendo più di 420.000 copie nella settimana di debutto.

Parallelamente, l’album ha riscritto la storia della musica della Corea del Sud diventando il lavoro più venduto di sempre con più di quattro milioni di copie, sorpassando quindi il precedente record detenuto dalla band con Map of the Soul: Persona.

Poche ore fa una notizia riguardante la formazione ha conquistato i media internazionali, infatti i BTS hanno annunciato l’arrivo di un nuovo singolo in inglese la cui data di uscita è fissata per il 21 agosto 2020.

L’annuncio è arrivato durante una diretta streaming facendo sobbalzare di gioia milioni di fan in tutto il mondo. Al momento non ci sono altre notizie riguardanti il brano, non resta quindi che attendere per scoprire tutti i dettagli.