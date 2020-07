Katy Perry lancia il filtro Instagram per l'uscita dell'album Smile

La voce di Never Really Over si prepara a dare inizio alla nuova era discografica: il disco Smile vedrà la luce il 14 agosto

L'artista ha mostrato un’anteprima del filtro attraverso un video sul suo profilo Instagram che conta più di cento milioni di follower ottenendo oltre 400.000 like e più di un milione e mezzo di visualizzazioni in meno di ventiquattro ore.

Pochi giorni fa Katheryn Elizabeth Hudson , questo il nome all’anagrafe, ha annunciato il titolo del nuovo album, come in parte rivelato precedentemente attraverso un tweet.

Katy Perry: il ritorno discografico

approfondimento

Katy Perry, nel nuovo album una canzone per la figlia

Prima Lady Gaga con il viaggio sul pianeta Chromatica, ora Katy Perry con il nuovo disco, nel 2020 due delle grandi protagoniste della musica pop dell’ultimo decennio hanno fatto il loro atteso comeback discografico entusiasmando fan e critica.

Nei mesi precedenti Katy Perry (FOTO) ha pubblicato una serie di singoli, l’ultimo in ordine temporale è Daisies, con i quali ha fatto ritorno verso il celebre sound pop che l’ha resa una delle artiste di maggior successo del terzo millennio.

Precedentemente, la cantante ha pubblicato anche la travolgente Never Really Over, certificata con il disco d’oro negli Stati Uniti d’America e nel Regno Unito per aver venduto rispettivamente più di 500.000 e oltre 400.000 copie.