BTS, in uscita l'album "Map of the Soul 7 – The Journey": tracklist

Con un teaser pubblicato sui social, i BTS ( FOTO ) hanno annunciato l’uscita del nuovo singolo “ Stay Gold ” che anticipa la pubblicazione del nuovo album “ Map of the Soul 7 – The Journey ”. Il nuovo progetto discografico della band K-pop verrà pubblicato sulle piattaforme digitali il 14 luglio , mentre la copia fisica sarà disponibile nei negozi dal 7 agosto. Il singolo “Stay Gold” fa parte della colonna sonora della serie tv giapponese “Rasen no meikyuu – DNA Kagaku sousa” ed è uno dei due inediti presenti nell’album “Map of the Soul 7 – The Journey” insieme al brano “Your Eyes Tell”. Il disco infatti è a tutti gli effetti una raccolta di successi dei BTS ma alcune delle tracce presenti sono pubblicate per la prima volta in lingua giapponese.

La tracklist del nuovo album dei BTS e tutte le edizioni previste

La tracklist del nuovo album dei BTS:

Intro: Calling Stay Gold Boy With Luv (Japanese version) Make It Right (Japanese version) Dionysus (Japanese version) Idol (Japanese version) Airplane pt. 2 (Japanese version) Fake Love (Japanese version) Black Swan (Japanese version) On (Japanese version) Lights Your Eyes Tell Outro: The Journey

Disc 2: Blu-ray

Stay Gold (Music Video) ON (Music Video) Black Swan (Music Video) Lights (Music Video) IDOL (Music Video) Airplane pt.2 -Japanese ver.- (Music Video) FAKE LOVE (Music Video) Stay Gold Making of Music Video Making of Jacket Photos

“Map of the Soul – 7 The Journey" sarà disponibile in 4 versioni: le limited edition A e B che includeranno anche un video disc con i video di "Stay Gold" e il making of oltre ad altri video; C e D che includeranno un libretto di 56 pagine con foto inedite dei BTS. Inoltre, ogni edizione conterrà cartoline disponibili solo fuori dal Giappone.

Il contributo dei BTS al movimento Black Lives Matter

Qualche giorno fa i BTS hanno ufficialmente dato il proprio contributo al movimento Black Lives Matter. Dopo aver pubblicato un post di supporto, il gruppo di K-pop ha annunciato di aver donato un milione di dollari alla causa. Inoltre ha raccolto tra i propri fan un altro milione di dollari. L’intera somma sarà destinata alle associazioni che si occupano dei diritti delle persone di colore. I BTS sono stati anche tra i protagonisti di “Dear Class of 2020” (tutti gli artisti presenti), cerimonia virtuale per sopperire alla cancellazione di quelle organizzate per il diploma. Tutti i membri del gruppo hanno pubblicato messaggi individuali e ricordato la cerimonia di partecipazione al termine della scuola media. In questi mesi i BTS hanno organizzato numerosi eventi virtuali per colmare la cancellazione del tour internazionale. Tra questi anche un corso online che ospita 30 lezioni di lingua, incluso il coreano. Tantissimi i contenuti esclusivi pubblicati per Festa 2020, i festeggiamenti annuali nati per celebrare l’anniversario del loro debutto discografico.