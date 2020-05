BTS, a giugno concerto in streaming a pagamento

Per colmare la cancellazione del tour internazionale previsto per quest’anno, i BTS ( FOTO ) hanno deciso di organizzare un nuovo evento. L’emergenza Coronavirus ( GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE ) ha bloccato i piani della band coreana che stava per dare vita ad un lungo tour con ben 37 concerti negli Stati Uniti. Per questo il 14 giugno pubblicheranno un live streaming a pagamento della durata di 90 minuti. Il nome dell’evento è Bang Bang Con the Live e i BTS hanno annunciato che nelle prossime settimane aggiorneranno i fan su ulteriori novità tramite la loro app Weverse. Non è la prima iniziativa online da parte del gruppo. Nel mese di marzo infatti è stato organizzato il festival musicale online Bang Bang Con, dedicando un fine settimana a mostrare filmati dal vivo archiviati dai loro concerti in tutto il mondo. Il livestream ha accumulato un totale di oltre 50 milioni di visualizzazioni e oltre 2 milioni di spettatori simultanei.

Il tweet virale di Jungkook e le iniziative per i fan

Sempre a marzo i BTS si sono esibiti in “Boy With Luv” in un'edizione speciale casalinga del programma televisivo di “The Late Late Show”. L’evento chiamato “Home Fest” ha visto la partecipazione anche di Billie Eilish, Dua Lipa e John Legend. Uno dei membri di BTS ha dichiarato: “Penso che sia un momento piuttosto difficile per tutti nel mondo in questo momento. Può sembrare che siamo isolati, ma siamo ancora connessi”. Il gruppo ha inoltre lanciato su Weverse un corso online che ospita 30 lezioni di lingua, incluso il coreano nativo di BTS. Durante la forzata quarantena, i BTS hanno provato a dare contenuti inediti per i propri fan, un impegno costante che è stato apprezzatissimo da tutti coloro che seguono il gruppo coreano. Tra le iniziative anche la cover di “Never Not” realizzata da Jungkook. Il video della sua esibizione casalinga ha raggiunto cifre astronomiche. Il tweet che ha annunciato la canzone è il più commentato e il secondo di tutti i tempi nel raggiungere i 2 milioni di like. Il brano è di Lauv, artista che ha collaborato alla riedizione di “Make It Right”, la cui versione originale è nell’album “Map of the Soul: Persona”.

BTS: carriera e riconoscimenti

Nel 2020 i BTS hanno conquistato i Kids’ Choice Awards come miglior gruppo musicale, l’ennesimo riconoscimento di una carriera ricca di successi. La boy band sudcoreana è formata da sette elementi: RM, Jin, Suga, J-Hope, Park Ji-min, V e Jeon Jung-kook. I BTS, acronimo di Bangtan Sonyeondan, o Bangtan Boys, sono stati concepiti dall’etichetta discografica sudcoreana Big Hit Entertainment, con la quale hanno debuttato nel 2013. Tra i riconoscimenti ottenuti, il 24 ottobre 2018, il Presidente della Corea del Sud ha conferito alla band l’Ordine al Merito Culturale di quinta classe (hwa-gwan) per aver contribuito in maniera così incisiva a diffondere la cultura coreana nel mondo. Il 12 aprile 2019 è uscito il loro ultimo album “Map of the Soul: Persona” che ha segnato “l'inizio di un nuovo capitolo”. Solo in Corea del Sud sono oltre tre milioni le copie vendute, mentre negli Stati Uniti il disco ha superato le 500 mila copie vendute.