BTS, la cover di Jungkook è da record. VIDEO

Cover da record per Jungkook dei BTS. Canta “Never Not” di Lauv in quarantena

Tutto ciò che i BTS toccano si trasforma automaticamente in oro. La band continua a essere amatissima in tutto il mondo. Non hanno perso neanche un po’ della propria fama durante la forzata quarantena dovuta al coronavirus (AGGIORNAMENTI - SPECIALE - LA MAPPA). Seguitissimi come sempre, come dimostra la cover realizzata da Jungkook, il cui video ha raggiunto cifre astronomiche.

Ha scelto di pubblicare un post con il video della propria esibizione casalinga, cantando a suo modo “Never Not” di Lauv. Un video divenuto rapidamente virale, ma non solo. Si è tramutato nel tweet più commentato e il secondo di tutti i tempi nel raggiungere i 2 milioni di like. La scelta del brano non è stata affatto causale, considerando la stima reciproca tra i BTS e Lauv. Insieme hanno collaborato alla riedizione di “Make It Right”, la cui versione originale è nell’album “Map of the Soul: Persona”. I fan sembrano decisamente appezzare.

Kids’ Choice Awards 2020, i vincitori

Se è vero che il coronavirus ha posto un freno al mondo del cinema, con numerosi rinvii, come ad esempio “No Time To Die”, ultimo James Bond con protagonista Daniel Craig, il mondo dello spettacolo in generale trova sempre il modo di restare in piedi.

È accaduto con i Kids’ Choice Awards 2020, che si sono svolti “regolarmente”, nonostante la quarantena. Dopo aver premiato “Avengers: Endgame” come miglior film, con tanto di reunion del cast principale, si è passati al mondo della musica. Svariati i vincitori e tra i premiati anche i BTS.

Ecco l'elenco degli artisti vincitori: