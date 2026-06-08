Mentre Los Angeles Brucia (deluxe), in arrivo versione speciale dell'album di Fabri FibraMusica
A distanza di un anno dalla pubblicazione originale, il rapper torna a puntare i riflettori sul suo disco con una nuova edizione speciale. Venerdì 19 giugno 2026 sarà infatti pubblicata la versione ampliata dell’album uscito il 20 giugno 2025 e già premiato con la certificazione di disco di platino. Il nuovo lavoro, già disponibile in preorder, conterrà nuovi brani inediti e sarà distribuito sia in formato digitale sia in una versione doppio CD autografato
Fabri Fibra rilancia Mentre Los Angeles Brucia: in arrivo una nuova edizione deluxe con brani inediti, che arriva dopo un anno.
A distanza di un anno dalla pubblicazione originale, infatti, il rapper di Sinigallia torna a puntare i riflettori su Mentre Los Angeles Brucia con una nuova edizione speciale del progetto.
Venerdì 19 giugno 2026 sarà pubblicato Mentre Los Angeles Brucia (deluxe), versione ampliata dell’album uscito il 20 giugno 2025 e già premiato con la certificazione di disco di platino. Il nuovo lavoro, già disponibile in preorder, conterrà nuovi brani inediti e sarà distribuito sia in formato digitale sia in una versione doppio CD autografato.
Un progetto che ha segnato una tappa significativa del percorso artistico
L’album ha rappresentato un momento particolarmente importante nella carriera del rapper, grazie a una raccolta di canzoni che hanno ottenuto un forte riscontro da parte del pubblico. Tra queste figurano L’avvelenata (Pretesto), Che gusto c’è, realizzata insieme a Tredici Pietro, e Milano Baby, che vede la partecipazione di Joan Thiele. A questi featuring si affiancano inoltre le collaborazioni con Gaia e Massimo Pericolo, Noyz Narcos, Papa V, Nerissima Serpe ed Ernia.
Il progetto ha mostrato anche una dimensione più intima e introspettiva dell’artista. Attraverso brani come Tutto andrà bene, Mio Padre, Vivo e Figlio, il pubblico ha avuto modo di entrare in contatto con un lato più personale e riflessivo di Fabri Fibra, ampliando ulteriormente la percezione del suo percorso creativo.
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Oltre vent’anni di carriera tra evoluzione artistica e affermazione del rap italiano
Nel corso di oltre due decenni di attività, Fabri Fibra ha avuto un ruolo determinante nello sviluppo e nel consolidamento della scena rap italiana. Il suo contributo ha accompagnato la crescita del genere fino a renderlo uno dei protagonisti assoluti del panorama musicale nazionale degli ultimi anni.
Il percorso discografico dell’artista ha preso avvio con Turbe Giovanili nel 2002. Successivamente sono arrivati lavori diventati punti di riferimento come Mr. Simpatia, il disco d’esordio in major Tradimento, considerato un progetto rivoluzionario, quindi Caos, certificato doppio platino, e infine Mentre Los Angeles Brucia, anch’esso premiato con il platino.
Attraverso dieci album pubblicati e curati personalmente in ogni dettaglio nel ruolo di direttore artistico, Fabri Fibra ha costruito una carriera in cui tecnica e contenuti hanno proceduto parallelamente. Un percorso che ha contribuito a trasformare il rap in una nuova forma di cantautorato, capace di dominare le classifiche e, allo stesso tempo, di raccontare una realtà sociale profondamente italiana, articolata e spesso difficile da interpretare.
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L’esperienza televisiva e il ritorno in Nuova Scena - Rhythm + Flow Italia
Accanto all’attività musicale, Fabri Fibra è stato protagonista anche in ambito televisivo grazie a Nuova Scena - Rhythm + Flow Italia, la competizione rap prodotta da Netflix.
Dopo il successo della prima stagione, nella quale ha ricoperto il ruolo di giudice insieme a Geolier e Rose Villain, l’artista è tornato al centro del programma anche nella seconda serie, confermando il proprio ruolo di riferimento all’interno della scena rap contemporanea italiana.
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"Singolarmente", i 35 singoli usciti e da non perdere
Miglior singolo di maggio è Esistere di Giasmin (featuring Anelz) che racconta il momento in cui ci si guarda dentro e si smette di sopravvivere per iniziare a vivere. Menzione speciale per i Panoramica, Lera, Kukla, Giuliana D'Onofrio e Monia Russo con Livio Cori. Tolta l'artista toscana, tutti gli altri brani, scelti tra oltre 300 ascolti, sono al secondo posto a pari merito. SELEZIONE E SCELTA DEI BRANI A CURA DI FABRIZIO BASSO