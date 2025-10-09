Fabri Fibra annuncia un nuovo concerto a Milano

Il 18 novembre Fabri Fibra darà il via alla nuova attesa tournée da Firenze per poi raggiungere numerose altre città: da Torino a Roma passando per Bologna, Milano, Padova e Brescia
Reduce dal doppio sold out all’Unipol Forum di Assago, Fabri Fibra ha appena annunciato un nuovo concerto a Milano. Nelle prossime settimane il rapper girerà l’Italia esibendosi in numerose città: da Firenze a Roma passando per Torino e Brescia.
Nuovo appuntamento live nel capoluogo meneghino. Come rivelato in un post pubblicato sul profilo Instagram da oltre un milione mezzo di follower, il 6 dicembre Fabri Fibra tornerà in concerto a Milano esibendosi sul palco del Fabrique. Lo show farà parte del nuovo tour in programma nei club.
Il 18 novembre l’artista darà il via alla tournée da Firenze per poi raggiungere Torino, Bologna, Milano, Padova, Brescia e infine Roma con lo spettacolo in programma all’Atlantico il 18 dicembre. Ecco il calendario completo con tutti gli appuntamenti live:
- 18 novembre - FIRENZE, Cartiere Carrara
- 2 dicembre - TORINO, Concordia
- 3 dicembre - BOLOGNA, Estragon
- 6 dicembre - MILANO, Fabrique
- 9 dicembre - PADOVA, Geox
- 13 dicembre - BRESCIA, Dis_play
- 18 dicembre - ROMA, Atlantico
A giugno Fabri Fibra ha fatto il suo atteso ritorno con l’album Mentre Los Angeles brucia, certificato disco d’oro. Il lavoro è stato trainato anche dal successo dei singoli Che gusto c’è in collaborazione con Tredici Pietro, Milano baby con Joan Thiele (FOTO) e Stupidi con Papa V e Nerissima Serpe. In occasione dell’uscita del disco, il rapper ha parlato della collaborazione con la voce di Eco: “Quando l’artista con cui stai collaborando si mette in gioco e decide di rifare una parte già scritta - in questo caso da Davide Petrella - e riesce ad essere così forte da cancellare in me il ricordo del primo provino vuole dire che è perfetta così. Questo è quello che è successo con Joan Thiele”.
Il rapper ha parlato anche del titolo dell’album: “Tra gennaio e febbraio di quest’anno mi sono chiuso in studio per chiudere l’album cercando, tra i tanti brani a cui avevo lavorato, di comporre il puzzle perfetto. Ascoltavo e riascoltavo le tracce in continuazione, chiuso nella mia bolla senza guardare cosa stava accadendo fuori dalla porta del mio studio. Un giorno accendo la tv e vengo investito dalle notizie che arrivavano da Los Angeles e dalla voce di un servizio al telegiornale che dice: 'Mentre Los Angeles Brucia è morto David Lynch'. Mi sono reso conto di quanto le nostre vite siano ciniche ed egoriferite al punto che anche mentre una città brucia, un paese viene bombardato o si combatte una guerra in un posto lontano da noi nel mondo noi continuiamo ad andare avanti con la nostra solita vita, abitudinaria e al sicuro”.
