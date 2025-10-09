Fabri Fibra annuncia un nuovo concerto a Milano

A giugno Fabri Fibra ha fatto il suo atteso ritorno con l’album Mentre Los Angeles brucia, certificato disco d’oro . Il lavoro è stato trainato anche dal successo dei singoli Che gusto c’è in collaborazione con Tredici Pietro, Milano baby con Joan Thiele ( FOTO ) e Stupidi con Papa V e Nerissima Serpe. In occasione dell’uscita del disco, il rapper ha parlato della collaborazione con la voce di Eco: “Quando l’artista con cui stai collaborando si mette in gioco e decide di rifare una parte già scritta - in questo caso da Davide Petrella - e riesce ad essere così forte da cancellare in me il ricordo del primo provino vuole dire che è perfetta così. Questo è quello che è successo con Joan Thiele”.

Il rapper ha parlato anche del titolo dell’album: “Tra gennaio e febbraio di quest’anno mi sono chiuso in studio per chiudere l’album cercando, tra i tanti brani a cui avevo lavorato, di comporre il puzzle perfetto. Ascoltavo e riascoltavo le tracce in continuazione, chiuso nella mia bolla senza guardare cosa stava accadendo fuori dalla porta del mio studio. Un giorno accendo la tv e vengo investito dalle notizie che arrivavano da Los Angeles e dalla voce di un servizio al telegiornale che dice: 'Mentre Los Angeles Brucia è morto David Lynch'. Mi sono reso conto di quanto le nostre vite siano ciniche ed egoriferite al punto che anche mentre una città brucia, un paese viene bombardato o si combatte una guerra in un posto lontano da noi nel mondo noi continuiamo ad andare avanti con la nostra solita vita, abitudinaria e al sicuro”.