Fabri Fibra e Joan Thiele, il video di Milano Baby con Pilar Fogliati

Pilar Fogliati è la protagonista del videoclip di Milano Baby per la regia di Cosimo Alemà. Venerdì 5 settembre Fabri Fibra sarà in concerto a Napoli prima dei due appuntamenti all’Unipol Forum di Assago in programma il 30 settembre e il 1° ottobre. Dopo una breve pausa, a novembre il rapper tornerà in tour con sei date nei club

Fabri Fibra ha pubblicato il videoclip di Milano Baby, il duetto con Joan Thiele . Protagonista Pilar Fogliati . La canzone è inclusa nel progetto Mentre Los Angeles brucia, arrivato al primo posto della classifica settimanale FIMI degli album più venduti in Italia e certificato disco d’oro.

fabri fibra e joan thiele, il video di milano baby

Pilar Fogliati è la protagonista del videoclip di Milano Baby per la regia di Cosimo Alemà. La canzone racconta una storia d’amore in movimento tra le luci e le vie di Milano. Alla presentazione di Mentre Los Angeles brucia, il rapper aveva raccontato: “Per me questo pezzo è qualcosa di veramente innovativo: è un pezzo urban, con un appeal 2025, in cui vedo la Milano di oggi: una città fortemente rivolta al futuro, all’innovazione ma in cui d’estate patisci le zanzare, il cambiamento climatico. Ci sono due mondi che si scontrano”.

Fabri Fibra sulla collaborazione con Joan Thiele (FOTO): “Quando l’artista con cui stai collaborando si mette in gioco e decide di rifare una parte già scritta - in questo caso da Davide Petrella - e riesce ad essere così forte da cancellare in me il ricordo del primo provino vuole dire che è perfetta così. Questo è quello che è successo con Joan Thiele”.

Inoltre, Fabri Fibra aveva aggiunto: “Può sembrare strano ma sono un artista che cerca fortemente un singolo mainstream di cui andar fiero. Io sono proprio soddisfatto perché, quando arriva, succede sempre qualcosa di magico. Potrei arrivare a dire che questo, tra i brani mainstream che ho pubblicato, è il mio preferito”.